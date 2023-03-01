Дивеев о бане УЕФА и ФИФА: Задаюсь вопросом, почему жизнь так несправедлива

Защитник московского ЦСКАвысказался по поводу отстранения российских клубов от участия в еврокубках.

«Я не свыкся с тем, что нас забанили. Я хоть успел на чемпионате Европы поиграть, но есть футболисты, которые хотят поиграть на таких турнирах.

Я, например, ни разу не слышал гимн Лиги чемпионов вживую, а я очень этого хочу, мечтаю об этом. В детстве смотрел матчи Лиги чемпионов, офигевал от атмосферы.

Я в Копенгагене-то обалдел на чемпионате Европы от того, что творилось на трибунах. А в Лиге чемпионов — я вообще не представляю.

Я не понимаю, почему все говорили, что спорт вне политики, когда все наоборот. Я задаюсь вопросом, почему жизнь и футбол так несправедливы», — приводит слова Дивеева «Чемпионат».