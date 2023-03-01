Дивеев: Все боятся играть с «Зенитом» в Питере, а ЦСКА их возил

Защитник московского ЦСКАподелился мыслями о матче с(1:2) в первом круге чемпионата России.

«Самый обидный момент первой части сезона ― поражение от "Зенита" в Санкт-Петербурге. В первом тайме они нас прижали, а во втором тайме мы их возили, возили, возили… Гол Карраскаля отменили, а потом Мантуан с 40 метров ударил и попал.

Все команды, которые приезжают к "Зениту" в гости, боятся. Каждый клуб против них закрывается. Понятно, что Клаудиньо и Малком ― большие мастера.

Мы вот приехали в этом сезоне, они в первом тайме нас тоже зажали. Но в раздевалке мы поговорили: "Хватит бояться, мужики. Давайте принимать мячи, разворачиваться с ними". После этого матча я подумал: А почему мы так первый тайм не играли?», — приводит слова Дивеева «Чемпионат».

ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ после 17 туров.