ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    В середине января «Барса» выиграла у «Реала» (3:1) в финале Суперкубка Испании«Реал» — «Барселона»: ключевые детали новой серии Эль Класико
  • 15:37
    • Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
  • 14:47
    • Дзюба о Кокорине: Круто не деньги считать, а трофеи
  • 14:10
    • «Динамо» продлит контракт с Кудашовым
    Все новости спорта

    Дивеев: Все боятся играть с «Зенитом» в Питере, а ЦСКА их возил

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА Зенит РПЛ Футбол России
    Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился мыслями о матче с «Зенитом» (1:2) в первом круге чемпионата России.

    Игорь Дивеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Дивеев

    «Самый обидный момент первой части сезона ― поражение от "Зенита" в Санкт-Петербурге. В первом тайме они нас прижали, а во втором тайме мы их возили, возили, возили… Гол Карраскаля отменили, а потом Мантуан с 40 метров ударил и попал.

    Все команды, которые приезжают к "Зениту" в гости, боятся. Каждый клуб против них закрывается. Понятно, что Клаудиньо и Малком ― большие мастера.

  • Дивеев о бане УЕФА и ФИФА: Задаюсь вопросом, почему жизнь так несправедлива
  • Читайте по теме

    • Мы вот приехали в этом сезоне, они в первом тайме нас тоже зажали. Но в раздевалке мы поговорили: "Хватит бояться, мужики. Давайте принимать мячи, разворачиваться с ними". После этого матча я подумал: А почему мы так первый тайм не играли?», — приводит слова Дивеева «Чемпионат».

    ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ после 17 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увеличит ли «Арсенал» отрыв от «Манчестер Сити»?
  • «Арсенал» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «МЮ» «хлопнет» «Вест Хэм» и продлит серию побед
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Вернется ли «Ливерпуль» к победам?
  • «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Марсель — Анси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Колорадо — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры