Дивеев: Федотов трепетно относится к каждому футболисту

Защитник ЦСКАподелился мнением о главном тренере команды

«Федотова от других тренеров ЦСКА отличает коммуникация с игроками, трепетное отношение к каждому футболисту. Федотов хочет, чтобы все были вместе. Чтобы не было разделения на группы: молодые, старые, иностранцы, россияне. Если ходим в ресторан, то все вместе.

Когда он только пришел в команду, сказал речь: "У нас нет разделения на защитников, вратарей и так далее. Мы все вместе".

Владимир Валентинович требовательный. Он не разносит. Есть "пихач", да, но в раздевалках вроде ничего не летало. Федотов просит выкладываться в любой момент.

Да, есть упражнения, где можно ха-ха поймать, но во время тактических занятий, например, отвлекаться нельзя», — приводит слова Дивеева «Чемпионат».

ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ после 17 туров.