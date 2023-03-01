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    Дивеев: Я хочу остаться в ЦСКА

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    Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался относительно своего будущего в «армейском» клубе.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    «О ситуации с моим новым контрактом с ЦСКА знают только Роман Юрьевич Бабаев и мой агент. Я хочу остаться в ЦСКА. Для меня самое важное успешно его продлить и больше об этом не думать, главное ― играть.

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    Интерес "Зенита"? Мне батя позвонил как-то, рассказал про это, но я не в курсе», — приводит слова Дивеева «Чемпионат».

    Ранее СМИ сообщали об интересе к Дивееву от ряда итальянских команд. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2024 года..VrezNews1 /football/2023/03/01/deveev/

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