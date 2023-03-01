Быстров не верит в переход Захаряна в топ-клуб

Бывший полузащитник сборной Россииоценил перспективы полузащитника московского «Динамо»в ближайшем времени оказаться в европейском топ-клубе.

«Сейчас я не вижу топового клуба, который мог бы пригласить к себе Захаряна и сразу предоставить ему место в составе», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

В зимнее трансферное окно СМИ сообщали о возможном трансфере 19‑летнего Захаряна в турецкий «Галатасарай», но переход так и не состоялся. Летом россиянина связывали с «Челси», однако по ряду технических причин осуществить переход игрока в лондонский клуб не удалось.

Захарян является воспитанником «Динамо». За основной состав бело-голубых хавбек выступает с осени 2020 года. Его контракт с динамовцами рассчитан до 30 июня 2024 года.