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    Барриос: Надеюсь, что российские клубы вернутся в еврокубки

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    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о том, что бразильские футболисты питерского клуба Малком и Клаудиньо получили гражданство РФ.

    Вильмар Барриос
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    Вильмар Барриос

    «Я не обсуждал с ними это. Как-то я ради интереса изучал, сколько нужно времени пробыть в стране, чтобы претендовать на гражданство, но никогда эти вопросы не переходили в какие-то действия, это было не всерьез. Но за ребят я рад — наверное, у них есть какая-то мотивация делать паспорта.

    Для меня имеет значение только Лига чемпионов УЕФА. Это турнир, играть в котором стремятся все футболисты. Я что-то слышал про планы о переезде (о переходе РФС в Азию — прим.), но мне кажется, будет много сложностей, связанных с длинными перелетами и не только.

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    • Конечно, я надеюсь, что российские клубы вернутся в еврокубки. Особенно обидно, что по спортивному принципу мы заслуживали играть в Лиге чемпионов в этом сезоне, но, к сожалению, несправедливо лишены этого права. Верю, что в ближайшее время ситуация с еврокубками поменяется», — приводит слова Барриоса «Спорт-Экспресс».

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