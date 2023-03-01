начнут матч в 22:45 в чемпионате Англии по футболу, 01.03.2023.

Последний матч между собой: Эвертон — Арсенал Лондон 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Эвертон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Эвертон»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Арсенал Лондон — Эвертон.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам