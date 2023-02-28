Магуайр рассказал о конкуренции среди защитников в «Манчестер Юнайтед»

Защитниквысказал мнение о конкуренции среди защитников в команде.

«Я футболист, который хочет играть матчи, выводить парней из подтрибунного туннеля перед игрой. Но я понимаю, что огромная конкуренция за место в составе — это неотъемлемая часть футбола на высоком уровне.

Рафа Варан играет очень хорошо, и мы видим, что идея тренера в том, чтобы использовать левоногого защитника в центре. Так что конкуренция за место в составе высокая.

Думаю, что Тен Хага много раз спрашивали в интервью о моей роли в команде, и он честно сказал, что верит в меня, но это футбол. Это "Манчестер Юнайтед". Мы хотим выигрывать значимые трофеи, а для этого нужна конкуренция за место в составе.

Тренер разговаривает со мной каждый день, он действительно уважает меня и считает, что я топовый центральный защитник со всеми качествами, необходимыми для игры в его команде. Но и он, и я понимаем, что те, кто играют в составе, делают это хорошо», — приводит слова Магуайра ESPN.

«Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 49-ю очками в активе. Команда отстает от 2-й позиции на 6 баллов.