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    Магуайр рассказал о конкуренции среди защитников в «Манчестер Юнайтед»

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказал мнение о конкуренции среди защитников в команде.

    Гарри Магуайр
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    Гарри Магуайр

    «Я футболист, который хочет играть матчи, выводить парней из подтрибунного туннеля перед игрой. Но я понимаю, что огромная конкуренция за место в составе — это неотъемлемая часть футбола на высоком уровне.

    Рафа Варан играет очень хорошо, и мы видим, что идея тренера в том, чтобы использовать левоногого защитника в центре. Так что конкуренция за место в составе высокая.

    Думаю, что Тен Хага много раз спрашивали в интервью о моей роли в команде, и он честно сказал, что верит в меня, но это футбол. Это "Манчестер Юнайтед". Мы хотим выигрывать значимые трофеи, а для этого нужна конкуренция за место в составе.

    Тренер разговаривает со мной каждый день, он действительно уважает меня и считает, что я топовый центральный защитник со всеми качествами, необходимыми для игры в его команде. Но и он, и я понимаем, что те, кто играют в составе, делают это хорошо», — приводит слова Магуайра ESPN.

    «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 49-ю очками в активе. Команда отстает от 2-й позиции на 6 баллов.

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