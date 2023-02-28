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    Лантратов о поражении от «Спартака»: Счет отображает уровень «Локомотива»

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    Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал поражение от «Спартака» (2:4) в ответном матче 1/4 финала Кубка России.

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    В первом матче «Локомотив» проиграл «Спартаку» со счетом 0:1.

    «Счет отображает наш уровень на сегодняшний момент. Уступили в единоборствах — "Спартак" был сильнее на каждом участке в какой-то степени.

    Судейство? Не ко мне вопрос. Не было ощущения, что пенальти будут бить, пока не забьют.

  • Слуцкий: Футбол «Спартака» — это очень современно и круто
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    • Лично у меня вопросов к судейству нет. Я не возмущался перебиванию пенальти. Мне просто интересно было: после удара я сделал шаг или во время удара. Пока не видел — посмотрим. По ощущениям не почувствовал», — приводит слова Лантратова «Чемпионат».

    «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.

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