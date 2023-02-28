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    «Краснодар» победил ЦСКА, но не смог пройти в полуфинал Кубка России

    «Краснодар» — ЦСКА: счет 1:0, обзор голов

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Краснодар ЦСКА
    ЦСКА пробился в следующий раунд Кукба России Пути РПЛ. В ответном поединке с «Краснодаром» команда Владимира Федотова проиграла 0:1 и смогла сохранить преимущество после победы в первом матче (3:0).

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    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 50-й минуте поединка. Автором гола стал полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Краснодар — ЦСКА 1:0
    Гол: 1:0 Эдуард Сперцян (50') Краснодар: Михайло Баньяц (Chernikov A., 74'), Cobnan M. D. (Ильзат Ахметов, 46'), Cordoba J., Хуниор Алонсо, Kady Borges (Никита Кривцов, 83'), Олакунле Олусегун (Алексей Ионов, 66'), Кайо Панталеан, Petrov S. (Сергей Волков, 46'), Кристиан Рамирес, Матвей Сафонов, Эдуард Сперцян ЦСКА: Akinfeev I., Carrascal J. (Zdjelar S., 69'), Chalov F. (Zabolotnyi A., 60'), Gajic M., Kuchaev K. (Ermakov N., 69'), Medina J. (Mukhin M., 90'), Mendez V., Moises, Nababkin K., Oblyakov I., Willyan Предупреждения: Хуниор Алонсо (23'), Сергей Волков (81'), Никита Кривцов (90+2')

    Таким образом, краснодарский клуб продолжит кубковую борьбу в Пути регионов.

    Ранее в полуфинал пробились «Урал» и московский «Спартак». 1 марта московское «Динамо» примет «Крылья Советов». Самарцы ведут в серии со счетом 2:1.

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