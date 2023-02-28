Клопп высказал мнение о шансах «Ливерпуля» попасть в топ-4 АПЛ

Главный тренеррассказал о целях команды на остаток сезона английской Премьер-лиги.

«История не может помешать, но также нельзя полагаться на то, что было сделано раньше. Мы должны быть готовы к борьбе за выход в топ-4 АПЛ, потому что каждая игра уникальна.

Мы должны получать удовольствие от того, что делаем, и я действительно думаю, что мы готовы.

Если есть клуб, который может попасть в четверку лидеров чемпионата Англии из такой позиции, то это мы, я действительно так считаю», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

«Ливерпуль» располагается на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ с 36-ю очками после 23-х игр.