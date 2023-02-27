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    Защитник «Челси»: Знаем, что результаты не соответствуют нашим стандартам

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    Крайний защитник «Челси» Рис Джеймс прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:2) в 25-м туре Премьер-лиги.

    Рис Джеймс
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    Рис Джеймс

    Лондонская команда находится на 10-м месте таблицы английского чемпионата.

    «Мы знали, что выезд к "Тоттенхэму" будет тяжёлым, и нашей целью была только победа.

    Пропущенный гол в самом начале второго тайма не добавил нам уверенности, но всё, что мы можем сделать, это пережить данный исход.

    Мы держимся вместе, усердно работаем и, надеюсь, со временем мы сможем достичь того, чего должны.

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    • СМИ и все вокруг поднимают много шума о форме, в которой мы находимся. Мы помним о своём положении в таблице и знаем, что результаты не соответствуют нашим стандартам.

    Это то, над чем мы работаем как команда, и, как я уже говорил ранее, мы держимся вместе, чтобы всё исправить.

    В этом сезоне много произошло: у нас сменился владелец, пришёл новый тренерский штаб, появилось много новых игроков, и не всегда легко сразу адаптироваться.

    Это сложно, но мы работаем, и, надеюсь, скоро всё изменится. Надеюсь, лучшие времена уже не за горами», — приводит слова Джеймса официальный сайт синих.

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