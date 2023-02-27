Глушаков: Один матч в Питере уже отыграли — надеюсь, и следующий будет удачным

Полузащитниквысказался о своем состоянии и играх в Санкт-Петербурге против

«Ничего страшного — просто до этого было небольшое повреждение на сборах. Так что был готов, а дальше решать тренерам.

Матчи со "Звездой" и "Зенитом"? Один матч уже отыграли. Надеюсь, и следующий будет удачным», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Пари НН» обыграл «Звезду» со счетом 2:0 в матче Кубка России.

Своего соперника по второму этапу четвертьфинала Пути регионов «Пари НН» узнает по итогам жеребьевки, им станет команда, вылетевшая из 1/4 финала Пути РПЛ.