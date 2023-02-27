ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПора ставить точку. История Неймара в «ПСЖ» подходит к концу
  • 22:03
    • «Спартак» победил «Локо» в ответном матче 1/4 финала Кубка России
  • 18:58
    • «Урал» вырвал победу у «Ростова» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
  • 20:53
    • Скалони продлил контракт со сборной Аргентины
    Все новости спорта

    Фол на Миранчуке был переломным моментом матча, считает Галактионов

    Футбол Локомотив Спартак Фонбет Кубок России Футбол России
    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказал мнение о судействе в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Спартака» (2:4).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В конце первого тайма арбитр не поставил пенальти в ворота «Спартака» за фол на Миранчуке, зато в компенсированное время в ворота железнодорожников было назначено два одиннадцатиметровых.

    Голкипер Илья Лантратов отразил оба, но во втором случае рано вышел из ворот и Квинси Промес реализовал пенальти со второй попытки.

    «Сложно сказать. Надо пересмотреть моменты. В большей степени был момент переломный в первом тайме — когда был вопрос пенальти или нет.

    Мы со штабом смотрели на скамейке — на наш взгляд, были фолы, но судья решил иначе.

    Почему у нас были на поле только трое Баринов, Миранчук и Лантратов? В количественном плане вы немного ошиблись.

    А что до определения индивидуальностей — это личное мнение каждого. Оценки игрокам мы дадим в частных беседах», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лацио» обязан побеждать в таких матчах
  • «Лацио» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Вильярреал» прервет серию поражений в матче с «Хетафе»
  • «Вильярреал» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Кто выиграет в туринском дерби?
  • «Ювентус» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 27 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лацио — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вильярреал — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Медведев — Арнальди
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хачанов — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кресси — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры