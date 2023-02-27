Фол на Миранчуке был переломным моментом матча, считает Галактионов

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказал мнение о судействе в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Спартака» (2:4).

В конце первого тайма арбитр не поставил пенальти в ворота «Спартака» за фол на Миранчуке, зато в компенсированное время в ворота железнодорожников было назначено два одиннадцатиметровых.

Голкипер Илья Лантратов отразил оба, но во втором случае рано вышел из ворот и Квинси Промес реализовал пенальти со второй попытки.

«Сложно сказать. Надо пересмотреть моменты. В большей степени был момент переломный в первом тайме — когда был вопрос пенальти или нет.

Мы со штабом смотрели на скамейке — на наш взгляд, были фолы, но судья решил иначе.

Почему у нас были на поле только трое Баринов, Миранчук и Лантратов? В количественном плане вы немного ошиблись.

А что до определения индивидуальностей — это личное мнение каждого. Оценки игрокам мы дадим в частных беседах», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».