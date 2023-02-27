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    Абаскаль: Результат первого матча с «Локо» на стартовый состав «Спартака» не повлиял

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что результат первого матча с «Локомотивом» (1:0) не повлиял на стартовый состав команды на ответную игру 1/4 финала Кубка России.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Мне очень нравится формат и первой стадии, где можно было попробовать много разных вещей, и плей‑офф. Сейчас очень напряженные матчи, нужно биться, бороться. Я очень доволен форматом турнира.

    Что произошло во втором тайме первой игры с "Локомотивом"? Проанализировали ту игру. На стартовый состав тот результат никак не повлиял.

    В футболе так бывает, когда ты доминируешь с преимуществом, а соперник хочет отыграться, вернуться в игру, ты даешь ему такую возможность.

    "Локомотив" провел первую часть сезона не самым лучшим образом, они ждут шанса проявить себя и реабилитироваться», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

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