Абаскаль: Результат первого матча с «Локо» на стартовый состав «Спартака» не повлиял

Главный тренерзаявил, что результат первого матча с(1:0) не повлиял на стартовый состав команды на ответную игру 1/4 финала Кубка России.

«Мне очень нравится формат и первой стадии, где можно было попробовать много разных вещей, и плей‑офф. Сейчас очень напряженные матчи, нужно биться, бороться. Я очень доволен форматом турнира.

Что произошло во втором тайме первой игры с "Локомотивом"? Проанализировали ту игру. На стартовый состав тот результат никак не повлиял.

В футболе так бывает, когда ты доминируешь с преимуществом, а соперник хочет отыграться, вернуться в игру, ты даешь ему такую возможность.

"Локомотив" провел первую часть сезона не самым лучшим образом, они ждут шанса проявить себя и реабилитироваться», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

В стартовый состав красно-белых на ответный матч попал голландский вингер Квинси Промес, который не проводил предсезонку с командой.