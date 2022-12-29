Тер Штеген: Хави был очень важен в раздевалке, я рад, что он вернулся в клуб

Голкиперрассказал о том, как изменилось взаимоотношение спосле назначение испанца на пост главного тренера команды.

«В отношениях всегда было большое уважение друг к другу, и теперь он тренер, но для меня ничего не меняется, уважение остается.

Мы разговариваем, мы сверхчестны, и это то, о чем я прошу Хави, честно говорить, стать лучше. Теперь он находится в другой функции, но ничего не меняется.

Я также слушаю его. Хави был очень важен в раздевалке, и я рад за него, что он смог вернуться», — цитирует тер Штегена Mundo Deportivo.

Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год. Испанец стал главным тренером каталонского клуба в 2021 году.