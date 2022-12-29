Тер Штеген заявил, что для него «Барселона» — идеальное место

Голкиперответил на вопрос о том, хотел бы вратарь завершить карьеру именно в каталонском клубе.

«Это вопрос, который возникает немного раньше, потому что я с нетерпением жду возможности играть еще много лет.

"Барса" — идеальный клуб лично для меня прямо сейчас, и я горжусь тем, что ношу эту футболку все эти годы.

Я в восторге, потому что люди относятся ко мне очень хорошо, они очень меня уважают, как лично, так и в отношении моей семьи, и сейчас это идеальное место для меня», — цитирует тер Штегена Mundo Deportivo.

Действующий контракт тер Штегена с «Барселоной» истекает летом 2025 года.