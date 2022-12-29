начнут матч в 23:00 во французской Лиге 1, 29.12.2022.

Последний матч между собой: «Ланс» — «Ницца» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ницца» — «Ланс». Коэффициент ставки — 1.85.

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