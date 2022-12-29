Матыцин прокомментировал ситуацию с лимитом на легионеров в РПЛ

Министр спорта Российской Федерациидал комментарий по поводу лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

«Что касается футбола, то лимит тоже был установлен сравнительно недавно, в период ковида. Нынешние санкции пока не так сильно отразились на количестве легионеров в РПЛ, хотя, конечно, оно снизилось.

Важно определить, кто эти игроки, какой они квалификации, какой у них опыт выступлений в своих сборных, какие достижения. Если сюда приглашается легионер, то он должен быть неким локомотивом развития.

К этому уровню должны стремиться, хотя у нас очень сильные школы и тренеры. И традиции.

Во всех видах спорта снижение числа легионеров должно вести к усилению внутренней конкуренции, появлению новых талантов», — приводят слова Матыцина Известия.

Напомним, что в РПЛ с нынешнего сезона действует лимит на легионеров по схеме «13+12». В заявке команды может находится 13 иностранцев и 12 россиян. На поле могут играть не более 8 легионеров.