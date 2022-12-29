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    Гаранин: Хочется оставаться в европейском футболе

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    Бывший главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказал мнение о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

    Вадим Гаранин
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    Вадим Гаранин

    «Я не копал глубоко в этом вопросе. Хочется, чтобы у нас была международная жизнь. Но есть много вопросов, о которых говорят юристы.

    Нужно знать ответы на них. Нужно ли летать по десять часов ради того, чтобы наша страна жила международным футболом? Понятно, хочется, чтобы мы вернулись на международную арену.

    Конечно, хочется оставаться и в европейском футболе. Но руководителям виднее. Думаю, они задаются такими же вопросами», — сказал Гаранин СЭ.

    30 декабря будет рассмотрен вопрос о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

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