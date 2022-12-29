Гакпо о «Ливерпуле»: Я действительно рад находиться здесь

Нападающийпрокомментировал свой переход в

«Я чувствую себя очень хорошо, я действительно рад находиться здесь. С нетерпением жду начала тренировок и возможности начать играть за этот удивительный клуб.

Я думаю, что это отличная команда для меня, чтобы прийти и попытаться продемонстрировать, на что я способен, помочь клубу добиться ещё больше прекрасных моментов, которые были в прошлые годы.

Я думаю, что этот клуб отлично подходит для моего дальнейшего развития. Здесь собраны отличные игроки, у которых я могу многому научиться», — приводит слова нидерландского форварда официальный сайт мерсисайдцев.

Коди Гакпо перешел в «Ливерпуль» из ПСВ за 42 млн. евро. Мерсисайдцы выиграли борьбу за нападающего у «Манчестер Юнайтед».