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    Гакпо о «Ливерпуле»: Я действительно рад находиться здесь

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    Нападающий Коди Гакпо прокомментировал свой переход в «Ливерпуль».

    Коди Гакпо
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    Коди Гакпо

    «Я чувствую себя очень хорошо, я действительно рад находиться здесь. С нетерпением жду начала тренировок и возможности начать играть за этот удивительный клуб.

    Я думаю, что это отличная команда для меня, чтобы прийти и попытаться продемонстрировать, на что я способен, помочь клубу добиться ещё больше прекрасных моментов, которые были в прошлые годы.

    Я думаю, что этот клуб отлично подходит для моего дальнейшего развития. Здесь собраны отличные игроки, у которых я могу многому научиться», — приводит слова нидерландского форварда официальный сайт мерсисайдцев.

    Коди Гакпо перешел в «Ливерпуль» из ПСВ за 42 млн. евро. Мерсисайдцы выиграли борьбу за нападающего у «Манчестер Юнайтед».

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