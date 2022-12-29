Карраскаль: Не знаю, останусь ли в ЦСКА. Хочу сыграть в Лиге чемпионов

Полузащитник ЦСКАдопустил, что может покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно.

«Я счастлив в России, но не знаю, останусь ли в клубе. Я наслаждаюсь своим временем. Сейчас у меня нет представления о смене клуба, этим займётся агент. Надеюсь, после зимних праздников всё прояснится.

Безусловно, меня беспокоит отстранение от участия в международных турнирах. Я бы хотел поиграть в другой команде, где можно участвовать в Лиге Европы или Лиге чемпионов», — цитирует Хорхе PrimerTiempo.

Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провел в составе столичной команды 18 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.