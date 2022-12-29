ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе и Лионель МессиЕврофутбол возвращается. Воссоединение Месси и Мбаппе, чемпионская гонка Ла Лиги и неустойчивый трон «Баварии»
  • 10:46
    • Кучеров — на первом месте в списке лучших ассистентов сезона НХЛ
  • 01:02
    • ПСЖ в меньшинстве вырвал победу у «Страсбурга»
  • 00:56
    • «Манчестер Сити» обыграл «Лидс», Холанн оформил дубль
  • 00:19
    • Гакпо стал игроком «Ливерпуля»
    Все новости спорта

    Карраскаль: Не знаю, останусь ли в ЦСКА. Хочу сыграть в Лиге чемпионов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ ЦСКА
    Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль допустил, что может покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно.

    Хорхе Карраскаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хорхе Карраскаль

    «Я счастлив в России, но не знаю, останусь ли в клубе. Я наслаждаюсь своим временем. Сейчас у меня нет представления о смене клуба, этим займётся агент. Надеюсь, после зимних праздников всё прояснится.

    Безусловно, меня беспокоит отстранение от участия в международных турнирах. Я бы хотел поиграть в другой команде, где можно участвовать в Лиге Европы или Лиге чемпионов», — цитирует Хорхе PrimerTiempo.

    Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провел в составе столичной команды 18 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» будет торопиться
  • «Сассуоло» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Матрасники» учинят разгром аутсайдеру
  • «Атлетико» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • В разборках лидеров группы Чехия может уйти в отрыв
  • Швеция — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс 29 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сассуоло — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Вальядолид — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.31
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры