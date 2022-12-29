В 21:15 29.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Испании по футболу.

Последний матч между собой: «Бетис» — «Атлетик» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бетис» — «Атлетик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.36 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Атлетик»).

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