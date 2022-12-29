Анчелотти: Месси лучший игрок в истории? Сложно сказать

Главный тренервысказал мнение по поводу величия

«Месси — лучший игрок в истории? Сложно сказать. Я не знаю, лучший ли он. Я думаю, это не совсем справедливо, потому что в каждой эпохе были и есть очень хорошие игроки.

От меня вы никогда не услышите, что Месси — лучший игрок в истории. Мне нравится очень много хороших игроков… Я тренирую обладателя "Золотого мяча" каждый день», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, что недавно Лионель Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. Футболист также признан лучшим игроком мундиаля 2022 года.