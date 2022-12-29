Алдонин: Легионеры в РПЛ сейчас вообще не нужны

Бывший футболист ЦСКА и сборной Россиисчитает, что клубам РПЛ нет смысла привлекать иностранных футболистов.

«Честно говоря, по мне, сейчас легионеры вообще не нужны. На сегодняшний день нужно максимально развивать своих доморощенных футболистов.

Тут вопрос, сколько платить этим Промесам, Клаудиньо и Малкомам. Сейчас, когда клубы не играют в еврокубках, необходимость в легионерах относительная.

На данный момент не вообще вижу целесообразности в иностранных игроках», — приводит слова Алдонина «Спорт день за днем».

В этом сезоне клубы РПЛ могут заявить до 13 иностранных игроков, но количество легионеров на поле осталось неизменным — не более восьми. Кроме того, обязательным правилом является включение в заявку не менее 12 воспитанников клуба.