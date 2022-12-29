Алдонин: Легионеры в РПЛ сейчас вообще не нужны

«Честно говоря, по мне, сейчас легионеры вообще не нужны. На сегодняшний день нужно максимально развивать своих доморощенных футболистов.
Тут вопрос, сколько платить этим Промесам, Клаудиньо и Малкомам. Сейчас, когда клубы не играют в еврокубках, необходимость в легионерах относительная.
На данный момент не вообще вижу целесообразности в иностранных игроках», — приводит слова Алдонина «Спорт день за днем».
В этом сезоне клубы РПЛ могут заявить до 13 иностранных игроков, но количество легионеров на поле осталось неизменным — не более восьми. Кроме того, обязательным правилом является включение в заявку не менее 12 воспитанников клуба.