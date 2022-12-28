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    Осинькин рассказал, кем «Крылья» заменят Глушенкова и Пиняева

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, кем клуб планирует заменить ушедших в «Локомотив» полузащитников Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Понятно, что по позиции Владимир Сычевой — замена Глушенкову. Мы рассматриваем еще много вариантов для усиления, в том числе и для замены Пиняеву.

    Мы не собираемся становиться слабее. Уход этих футболистов дает возможность прогрессировать другим нашим ребятам.

  • «Локомотив» объявил о переходе Пиняева и Глушенкова из «Крыльев Советов»
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    • Те, кто заменял Пиняева и Глушенкова, играли чуть меньше, но уже показывали прогресс», — сказал Осинькин «Спорт-Экспрессу».

    Глушенков сыграл за самарцев 60 матчей, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач. Пиняев провел 45 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

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