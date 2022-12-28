Осинькин рассказал, кем «Крылья» заменят Глушенкова и Пиняева

Главный тренеррассказал, кем клуб планирует заменить ушедших вполузащитников

«Понятно, что по позиции Владимир Сычевой — замена Глушенкову. Мы рассматриваем еще много вариантов для усиления, в том числе и для замены Пиняеву.

Мы не собираемся становиться слабее. Уход этих футболистов дает возможность прогрессировать другим нашим ребятам.

Те, кто заменял Пиняева и Глушенкова, играли чуть меньше, но уже показывали прогресс», — сказал Осинькин «Спорт-Экспрессу».

Глушенков сыграл за самарцев 60 матчей, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач. Пиняев провел 45 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.