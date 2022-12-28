Обляков: Готов уехать в Европу, но предложений нет

Полузащитник ЦСКАрассказал, почему продлил контракт с «армейцами» до 2027 года.

«А где мне играть? Мне нравится в ЦСКА, я люблю клуб. А из Европы предложений нет. Я же не говорю, что не хочу куда-то стремиться. И что делать — заканчивать с футболом? Нужно продолжать работать, как будто в России я все выиграл.

Разговаривали с агентом по поводу Европы, но ничего нет. Конкретики нет.

Готов поехать в средний клуб хорошего чемпионата, который борется за попадание в еврокубки.

Если в Турцию или Португалию, то в большой клуб. Хотелось бы тот, который занимает первое-второе место.

Как Оздоев и как Кудряшов, наверное, не поехал бы? Но разговаривать можно много о чем, а надо, чтобы были предложения — тогда и обсуждать будем», — приводит слова Облякова Sports.ru.

В текущем сезоне Обляков провел в чемпионате России 16 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.