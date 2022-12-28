начнут матч в 23:00 в чемпионате Англии по футболу, 28.12.2022.

Последний матч между собой: «Лидс» — «Манчестер Сити» 0:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лидс» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.73 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Манчестер Сити»).

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