начнут матч в 21:00 в Лиге 1, 28.12.2022.

Последний матч между собой: «Лилль» — «Клермон» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Клермон» — «Лилль». Коэффициент ставки — 2.33 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лилль»).

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