Хави убедил Бускетса не уходить из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны»отказался от идеи с переездом в МЛС, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, игрок принял такое решение после беседы с главным тренером команды Хави Эрнандесом. Наставник убедил опытного футболиста продлить соглашение с клубом, которое истекает летом 2023 года.

Ранее появилась информация, что Бускетс отказался продлевать контракт с каталонцами и намерен перебраться в «Интер Майами».

За основу «сине-гранатовых» опорник выступает с 2008 года. В его активе восемь побед в Примере, по три — в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Семь раз Серхио побеждал в Кубке Испании, шесть раз становился обладателем Суперкубка страны.