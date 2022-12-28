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    Аршавин: Я был более разносторонним игроком, чем Пиняев

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    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением о полузащитнике «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

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    «Уже говорил: по манере игры он больше похож на Криштиану Роналду. Быстрый дриблинг, перебирает слева направо, отдает, бьет.

    Умный футболист, но многое в его игре основано на физической готовности, на том, чтобы успеть убрать мяч перед соперником, на чувстве дистанции.

    Пожалуй, я был более разносторонним игроком. Это не позерство, хотите сравнивайте, хотите нет, всё равно. Говорю, как думаю», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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    • В текущем сезоне Пиняев провел в чемпионате России 11 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    Напомним, сообщалось, что Пиняев в ближайшее время перейдет в «Локомотив».

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