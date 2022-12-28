Аршавин: Я был более разносторонним игроком, чем Пиняев

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитиюподелился мнением о полузащитнике «Крыльев Советов»

«Уже говорил: по манере игры он больше похож на Криштиану Роналду. Быстрый дриблинг, перебирает слева направо, отдает, бьет.

Умный футболист, но многое в его игре основано на физической готовности, на том, чтобы успеть убрать мяч перед соперником, на чувстве дистанции.

Пожалуй, я был более разносторонним игроком. Это не позерство, хотите сравнивайте, хотите нет, всё равно. Говорю, как думаю», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В текущем сезоне Пиняев провел в чемпионате России 11 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Напомним, сообщалось, что Пиняев в ближайшее время перейдет в «Локомотив».