Одному из руководителей «Динамо» предложили должность в «Локомотиве»

Директор развития спортивных проектов московского «Динамо»может занять одну из руководящих должностей в «Локомотиве», сообщает «Р-Спорт».

По слухам, Удальцова хочет видеть в клубе новое руководство железнодорожников во главе с председателем совета директоров Юрием Нагорных. Должность, которую будет занимать Александр Удальцов в «Локомотиве», находится на стадии обсуждения.

«Удальцов начинал свою карьеру именно в "Локомотиве". Это было еще в золотые времена Семина, Филатова, того "Локомотива", который брал титулы и медали.

Новое руководство клуба видит в нем фигуру, которая обеспечит определенную преемственность и связь поколений. Его знают футболисты золотого состава "Локо", к нему хорошо относятся болельщики. Он рассматривает предложение», — говорится в заявлении.

Календарь и таблица РПЛ

После 17 туров РПЛ «Локомотив» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков. Напомним, по ходу текущего чемпионата «железнодорожников» покинули немецкий тренер Йозеф Циннбауэр, спортивный директор Томас Цорн, а также председатель совета директоров Александр Плутник.