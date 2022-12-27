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    • Стало известно, когда Месси вернется к тренировкам с «ПСЖ»
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    Стало известно, когда Месси вернется к тренировкам с «ПСЖ»

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    Лионель Месси пропустит три ближайших матча «Пари Сен-Жермен», сообщает TyC Sports.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    По данным источника, Месси возобновит тренировки во вторник, 3 января.

    В связи с этим аргентинец пропустит матчи Лиги 1 против «Страсбурга» (28 декабря) и «Ланса» (1 января), а также игру Кубка Франции против «Шатору» (6 января).

    Планируется, что Месси сыграет в матче с «Анже», который состоится 11 января.

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    • Ранее сообщалось, что Неймар и Килиан Мбаппе могут сыграть в предстоящем матче со «Страсбургом».

    Напомним, Месси находится в отпуске после победы сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

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