Стало известно, когда Месси вернется к тренировкам с «ПСЖ»

пропустит три ближайших матча, сообщает TyC Sports.

По данным источника, Месси возобновит тренировки во вторник, 3 января.

В связи с этим аргентинец пропустит матчи Лиги 1 против «Страсбурга» (28 декабря) и «Ланса» (1 января), а также игру Кубка Франции против «Шатору» (6 января).

Планируется, что Месси сыграет в матче с «Анже», который состоится 11 января.

Ранее сообщалось, что Неймар и Килиан Мбаппе могут сыграть в предстоящем матче со «Страсбургом».

Напомним, Месси находится в отпуске после победы сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.