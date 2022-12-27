«Реал» нацелился на защитника «Баварии»

«Реал» намерен подписать защитника «Баварии», утверждает AS.

По информации издания, в Мадриде пристально следят за успехами 22-летнего футболиста и намерены предпринять попытку подписать его в 2024 году, когда у Дэвиса останется лишь год по действующему контракту с «Баварией». Так в «Реале» надеются сбить цену на игрока и облегчить переговоры.

Кроме того, представителям «Реала» понравилось выступление Дэвиса на ЧМ-2022 в составе сборной Канады. Клубу нравятся лидерские качества этого игрока.

В этом сезоне он сыграл 19 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.