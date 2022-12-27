ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энцо ФернандесТоп-5 игроков ЧМ-2022, которых может подписать «Ливерпуль»
  • 11:14
    • РФС перенес голосование о переходе в АФК
  • 13:28
    • Самошников провалил медосмотр и не перейдет в «Локомотив»
  • 13:20
    • Защитник «Пари НН» Агапов перейдет в ЦСКА
  • 13:05
    • «Торпедо» объявило об уходе Смольникова
  • 12:40
    • Стало известно, когда Месси вернется к тренировкам с «ПСЖ»
    Все новости спорта

    «Реал» нацелился на защитника «Баварии»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Трансферы Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Футбол Германии Бундеслига Бавария
    «Реал» намерен подписать защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, утверждает AS.

    Альфонсо Дэвис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Альфонсо Дэвис

    По информации издания, в Мадриде пристально следят за успехами 22-летнего футболиста и намерены предпринять попытку подписать его в 2024 году, когда у Дэвиса останется лишь год по действующему контракту с «Баварией». Так в «Реале» надеются сбить цену на игрока и облегчить переговоры.

    Кроме того, представителям «Реала» понравилось выступление Дэвиса на ЧМ-2022 в составе сборной Канады. Клубу нравятся лидерские качества этого игрока.

    В этом сезоне он сыграл 19 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лесники» окажут достойное сопротивление манкунианцам
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Челси» добьется своего, может не сразу
  • «Челси» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Результативность «Бернли» не подведет
  • «Бернли» — «Бирмингем». Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Челси — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Бернли — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осер — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры