«Арсенал» — «Вест Хэм»: счет матча 3:1, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

На 27-й минуте в ворота «канониров» был назначен пенальти — Боуэн на скорости ворвался в штрафную «Арсенала», где Салиба в подкате зацепил ноги соперника. Мохаммед Саид Бенрахма с 11-метровой отметки пробил по центру, а Рамсдейл прыгнул в левый угол.

Счет сравнялся на 53-й минуте. Правым флангом вышли в атаку хозяева, Эдегор сместился к центру и пробил из-за штрафной — мяч попадает в ногу Сака в штрафной, Букайо быстро обработла снаряд и уложил его в левый нижний угол ворот.

На 58-й минуте Джака оказался на свободном пространстве у штрафной «Вест Хэма» и покатил мяч налево, на Мартинелли. Габриэл спокойно прошел к воротам и неожиданно пробил низом под ближнюю штангу, попав в узкое пространство между ней и голкипером.

А на 69-й минуте Уайт на правом фланге обыграл Бенрахма и выполнил передачу на Эдегора. Тот в касание вырезал пас на Эдди Нкетиа, который здорово развернулся, уходя от Керера, и пробил низом под дальнюю штангу.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Вест Хэм 3:1 Голы: 0:1 Саид Бенрахма (пенальти) (27'), 1:1 Букайо Сака (53'), 2:1 Габриэл Мартинелли (58'), 3:1 Эдвард Нкетиа (69') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Киран Тирни (Александр Зинченко, 73'), Мартин Эдегор, Томас Парти (Мохамед Эль-Ненни, 90'), Гранит Джака, Букайо Сака, Эдвард Нкетиа, Габриэл Мартинелли (Фабиу Виейра, 88') Вест Хэм: Майкл Антонио (Divin Mubama, 87'), Саид Бенрахма, Лукас Пакета, Джаррод Боуэн, Деклан Райс, Томаш Соучек (Пабло Форнальс, 78'), Аарон Крессвел, Тило Керер, Крэйг Доусон, Владимир Цоуфаль, Лукаш Фабиански Предупреждения: Джаррод Боуэн (8'), Владимир Цоуфаль (44')

После этого матча «Арсенал» с 40 очками занимает первое место в АПЛ, «Вест Хэм» с 14 очками — на 16-й строчке.