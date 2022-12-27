«Арсенал» — «Вест Хэм»: счет матча 3:1, обзор голов

На 27-й минуте в ворота «канониров» был назначен пенальти — Боуэн на скорости ворвался в штрафную «Арсенала», где Салиба в подкате зацепил ноги соперника. Мохаммед Саид Бенрахма с 11-метровой отметки пробил по центру, а Рамсдейл прыгнул в левый угол.
Счет сравнялся на 53-й минуте. Правым флангом вышли в атаку хозяева, Эдегор сместился к центру и пробил из-за штрафной — мяч попадает в ногу Сака в штрафной, Букайо быстро обработла снаряд и уложил его в левый нижний угол ворот.
На 58-й минуте Джака оказался на свободном пространстве у штрафной «Вест Хэма» и покатил мяч налево, на Мартинелли. Габриэл спокойно прошел к воротам и неожиданно пробил низом под ближнюю штангу, попав в узкое пространство между ней и голкипером.
А на 69-й минуте Уайт на правом фланге обыграл Бенрахма и выполнил передачу на Эдегора. Тот в касание вырезал пас на Эдди Нкетиа, который здорово развернулся, уходя от Керера, и пробил низом под дальнюю штангу.
После этого матча «Арсенал» с 40 очками занимает первое место в АПЛ, «Вест Хэм» с 14 очками — на 16-й строчке.