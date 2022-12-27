Абаскаль — о переходе в «Спартак»: Он для меня был командой, обыгравшей «Севилью» 5:1, с серьезными результатами в Европе

Главный тренеррассказал, как принял решение работать в московском клубе.

«В моем понимании футбол должен развлекать, и такая же точка зрения должна быть у людей и у клуба, с которым ты собираешься работать. Я отделяю это от политики.

Я подумал, что пришло подходящее время для того, чтобы развивать этот проект. В моей памяти "Спартак" был той командой, которая обыграла "Севилью" 5:1, командой, которая добивалась серьезных результатов на европейском уровне.

Но извне складывалось одно впечатление, а изнутри я увидел, какой огромный потенциал у команды, насколько она важна в России.

Также на меня оказал большое влияние спортивный директор Лука Каттани. Он дал мне спокойно развивать проект с логической неопределенностью любых изменений.

Я доволен принятым мною решением и чувствую сильную привязанность ко всему происходящему», — заявил испанец в интервью Relevo.