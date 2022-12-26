Тер Штеген: Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть все титулы

Вратарьзаявил, что команда настроена завоевать все возможные титулы в нынешнем сезоне.

«Мы очень хотим поскорей вернуться к матчам Ла Лиги.

У всех игроков после чемпионата мира есть ощущение, что мы могли бы добиться большего, поэтому теперь у нас есть хороший шанс продолжить и выиграть в дерби, которое является ключевым для нас, чтобы набрать хороший ход. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть все титулы.

Я чувствую себя прекрасно и очень уравновешенно. Чувствую себя хорошо, я счастлив.

Когда команда оказывается в сложной ситуации, мне нравится быть рядом, чтобы помочь», — сказал тер Штеген в интервью TV3.

Немецкий голкипер провел 14 матчей в нынешнем сезоне за «Барселону», в которых пропустил 5 мячей, 11 раз сыграв на ноль.