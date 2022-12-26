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    Тер Штеген: Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть все титулы

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    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил, что команда настроена завоевать все возможные титулы в нынешнем сезоне.

    Марк-Андре тер Штеген
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    Марк-Андре тер Штеген

    «Мы очень хотим поскорей вернуться к матчам Ла Лиги.

    У всех игроков после чемпионата мира есть ощущение, что мы могли бы добиться большего, поэтому теперь у нас есть хороший шанс продолжить и выиграть в дерби, которое является ключевым для нас, чтобы набрать хороший ход. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть все титулы.

    Я чувствую себя прекрасно и очень уравновешенно. Чувствую себя хорошо, я счастлив.

    Когда команда оказывается в сложной ситуации, мне нравится быть рядом, чтобы помочь», — сказал тер Штеген в интервью TV3.

    Немецкий голкипер провел 14 матчей в нынешнем сезоне за «Барселону», в которых пропустил 5 мячей, 11 раз сыграв на ноль.

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