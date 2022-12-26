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    Тен Хаг рассказал о состоянии игроков, которые вернулись после ЧМ-2022

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что все игроки, участвовавшие на чемпионате мира в Катаре готовы к возобновлению АПЛ.

    Гарри Магуайр
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    Гарри Магуайр

    «Игроки вернулись с чемпионата мира, они снова в клубе, и мы чувствуем, как они воодушевлены.

    Они набрались огромных впечатлений на мундиале, и мы ощущаем их энергию. Они с нетерпением ждут рестарта АПЛ.

    У нас были никоторые проблемы с заболевшими, например, с Гарри Магуайром, но сегодня он вернулся к тренировкам, и я этому рад.

    Что касается Варана и Мартинеса, их еще нет в клубе, но мы надеемся, что в скором времени они вернутся», — приводит слова тен Хага клубная пресс-служба.

    Напомним, что «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ноттингем Форест» 27 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск.

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