«Краснодар» не получил от Кайо того, чего хотел, признался Сторожук

Главный тренеррассказал о трудностях в работе с защитником

«Не буду скрывать: в этой части сезона "Краснодар" не получил от Кайо того, чего хотел. Весь вопрос — в его голове, в профессиональном отношении к делу.

Не снимаю ответственности с себя: пока у нас не получилось избавить Кайо от имиджа нестабильного защитника, хотя Александр Орехов много работает с ним индивидуально. Обидно.

В матче с "Ростовом" (2:3) весь перерыв уделили подсказу Кайо — как нужно действовать, чтобы не схватить удаление. Второй тайм — Кайо получает красную.

До перерыва Сорокин и Ленини тоже получили желтые — вообще находились в опасной ситуации. Но понимали, что "Ростов" будет много играть верхом, а Кайо и Сорокин — лучшая пара защитников "Краснодара" по верховой борьбе.

Эта логика не сработала, нужно было менять Кайо. Моя ошибка — опыт на будущее», — сказал Сторожук в интервью Sports.ru.