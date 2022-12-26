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    «Краснодар» не получил от Кайо того, чего хотел, признался Сторожук

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    Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук рассказал о трудностях в работе с защитником Кайо Панталеао

    Кайо Панталеао
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    Кайо Панталеао

    «Не буду скрывать: в этой части сезона "Краснодар" не получил от Кайо того, чего хотел. Весь вопрос — в его голове, в профессиональном отношении к делу.

    Не снимаю ответственности с себя: пока у нас не получилось избавить Кайо от имиджа нестабильного защитника, хотя Александр Орехов много работает с ним индивидуально. Обидно.

    В матче с "Ростовом" (2:3) весь перерыв уделили подсказу Кайо — как нужно действовать, чтобы не схватить удаление. Второй тайм — Кайо получает красную.

    До перерыва Сорокин и Ленини тоже получили желтые — вообще находились в опасной ситуации. Но понимали, что "Ростов" будет много играть верхом, а Кайо и Сорокин — лучшая пара защитников "Краснодара" по верховой борьбе.

    Эта логика не сработала, нужно было менять Кайо. Моя ошибка — опыт на будущее», — сказал Сторожук в интервью Sports.ru.

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