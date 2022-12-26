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    Тренер «Краснодара»: Крыховяк никого не подговаривал уходить из клуба

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    Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук заявил, что польский полузащитник Гжегож Крыховяк не подговаривал легионеров уходить из клуба.

    Гжегож Крыховяк
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    Гжегож Крыховяк

    «Верил ли, что Крыховяк останется? Это не вопрос веры, летом Крыховяк три недели тренировался с "Краснодаром". Так же, как Рамирес, Кайо и Кордоба.

    Согласен, они не европейцы, но я — тренер. У меня есть игроки, я должен работать с ними, уедут или нет — уже политический момент. Да, вопрос был открыт, но что делать? Отстранять легионеров от общей группы? Мы рассчитывали на всех, кто приехал на сбор.

    Вы лучше меня знаете, что писали про Крыховяка весной. Это неправда — он никого не подговаривал уходить из клуба. Летом я общался со всеми легионерами один на один — мы же не были знакомы, мне нужно было составить мнение и узнать каждого чуть лучше.

  • Источник: Тренер «Маккаби Тель-Авив» может возглавить «Краснодар»
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    • Крыховяк сказал, что он готов играть за "Краснодар", весной смотрел игры, ему близко то, во что играет команда. Безусловно, тяжело представить Крыховяка в том футболе, который мы требуем, но иметь в составе такого игрока — прекрасный опыт, думаю, мы как-нибудь подстроились бы», — приводит слова Сторожука Sports.ru.

    «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

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