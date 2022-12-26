Продать Неймара, купить Кейна и поставить Зидана — три условия Мбаппе руководству ПСЖ

Форвардвыступил с условиями к руководству парижского клуба, при которых он согласиться продлить контракт. Об этом сообщает OkDiario.

По информации источника, Мбаппе выдвинул три условия руководству ПСЖ: продать бразильского форварда Неймара, приобрести нападающего Гарри Кейна и назначить на пост главного тренера команды Зинедина Зидана.

Если эти условия не будут соблюдены, то Мбаппе может покинуть ПСЖ уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 20 матчей, забил 19 голов и отдал 5 голевых передач. Действующий контракт с парижским клубов заканчивается летом 2025 года.