В 18:00 26.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Ньюкасл» — «Лестер» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лестер» — «Ньюкасл». Коэффициент ставки — 2.26 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Лестер»).

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