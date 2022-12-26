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    Глава ФНЛ не согласен, что уровень Первой лиги упал

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    Президент ФНЛ Наиль Измайлов выразил несогласие с мнением о падении уровня Первой лиги по сравнению с прошлыми сезонами.

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    «Я бы не стал так говорить. Думаю, нужно досмотреть сезон до конца, а потом уже делать выводы по спортивным характеристикам.

    Не скажу, что уровень упал. Есть косвенные показатели, которые говорят о другом. Например, интерес к игрокам Первой лиги со стороны клубов РПЛ и те стоимости, что там озвучиваются.

    Становится меньше клубов из Сибири? Думаю, что нужно смотреть на ситуацию в динамике. Точно знаю, что планируется появление клубов в восточной части страны, которые будут заявляться уже в феврале во Вторую лигу.

    Думаю, просто так ситуация сложилась. Вряд ли это можно оценивать как тенденцию», — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».

    После 20 туров турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Балтика», набравшая 41 очко. На 2-м месте идет «Алания» (38), 3-ю строчку занимает «Рубин» (37).

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