Глава ФНЛ не согласен, что уровень Первой лиги упал

Президент ФНЛвыразил несогласие с мнением о падении уровня Первой лиги по сравнению с прошлыми сезонами.

«Я бы не стал так говорить. Думаю, нужно досмотреть сезон до конца, а потом уже делать выводы по спортивным характеристикам.

Не скажу, что уровень упал. Есть косвенные показатели, которые говорят о другом. Например, интерес к игрокам Первой лиги со стороны клубов РПЛ и те стоимости, что там озвучиваются.

Становится меньше клубов из Сибири? Думаю, что нужно смотреть на ситуацию в динамике. Точно знаю, что планируется появление клубов в восточной части страны, которые будут заявляться уже в феврале во Вторую лигу.

Думаю, просто так ситуация сложилась. Вряд ли это можно оценивать как тенденцию», — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».

После 20 туров турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Балтика», набравшая 41 очко. На 2-м месте идет «Алания» (38), 3-ю строчку занимает «Рубин» (37).