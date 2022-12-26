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    Газзаев о Карраскале и Медине: Лучше своих ребят выпускать, чем таких легионеров

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что «армейцам» надо избавиться от некоторых легионеров.

    Хорхе Карраскаль
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    Хорхе Карраскаль

    «Пока армейцам не хватает стабильности. Но все равно в этом сезоне они обязаны быть в призовой тройке. А уж в следующем надо ставить задачу выиграть чемпионство. Правда, я не в восторге от иностранцев — Карраскаля и Медины.

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    • К сожалению, редко они показывают хорошую игру. Один матч могут здорово провести, а потом два-три провалить. Как это возможно?! Мне кажется, лучше своих ребят выпускать, чем таких легионеров», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

    ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

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