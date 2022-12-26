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    Газзаев ответил на вопрос о возможном возобновлении тренерской деятельности

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев признался, что не планирует возвращаться к тренерской деятельности.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Чтобы в пятый или шестой раз выиграть чемпионат России? Никакой мотивации. Даже победить второй раз в Лиге Европы — и на это уже мотивации нет.

    Нашему спорту не хватает таких фигур, как я? Может, это и аргумент. Вот ушел Семин, и посмотрите, что с "Локомотивом" произошло. "Спартак" после Романцева никак не станет таким, каким должен быть. Тут важно, чтобы тренер и руководитель клуба работали "в едином порыве". За что я Гинеру благодарен — он никогда мои решения не ставил под сомнение!

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    • С его стороны была только помощь. Вот почему из того ЦСКА люди уезжали в "Манчестер Сити", "Челси", "Ювентус"... При этом становимся чемпионами — слышу: "Не так играют!" Хорошо, если мы "не так", во что другие играют? В 2008-м у ЦСКА был самый сильный состав. Если бы усилили две позиции, могли бы успешно выступить и в Лиге чемпионов. Такая была уверенность и сыгранность! Ребята молодые, а уже с колоссальным опытом, обладатели Кубка УЕФА. В России ниже второго места не опускались. За семь лет худший результат — бронза. А один руководитель клуба в те же времена говорил, что тренер — это десять процентов от результата. Может, поэтому и поменялось 20 тренеров в "Спартаке"...

    Сегодня я не готовы выслушивать предложения о тренерской работе», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

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