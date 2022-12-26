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    Де Брёйне: Гвардиола изменил футбол

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высоко оценил работу главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

    Кевин Де Брёйне
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    Кевин Де Брёйне

    «Я уже очень долго с ним работаю, поэтому понимаю, как он управляет игрой. Он просто так видит футбол, его философия заключается в том, чтобы как можно больше владеть мячом и показывать хорошую игру.

    Он хочет видеть это в игре своей команды. В каком-то смысле его будут воспринимать как гения, потому что он изменил футбол. Из-за него многие стали играть так же, как "Барселона" и Круифф.

    Он развил идеи Круиффа, и теперь многие команды играют так же. Он изменил футбол во многих смыслах», — приводит слова Де Брёйне The Guardian.

    «Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от «Арсенала» на 5 очков.

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