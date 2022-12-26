начнут матч в 20:30 в АПЛ, 26.12.2022.

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.24 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ливерпуль»).

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