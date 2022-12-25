Спортивный директор «Аль-Насра» прокомментировал слухи о подписании Роналду

Спортивный директор «Аль-Насра»ответил на слухи о возможном трансфере

«Я не уполномочен говорить ни да, ни нет. Мы будем наблюдать за ситуацией до конца года. Эта сделка имеет огромный масштаб — не только для клуба, но и для страны, для футбола в мире в целом.

Что я могу сказать, так это то, что Роналду — один из лучших игроков в истории футбола. Он всегда был примером для меня как спортсмен. Я как гражданин Португалии, всегда буду его поддерживать. Будущее наступит, и все станет ясно», — приводит слова Саласара Record.

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». После этого саудовский клуб «Аль-Наср» предложил португальцу контракт на 200 млн евро в сезон. Ранее сообщалось, что он прибыл в Саудовскую Аравию для подписания договора.