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    Губернатор Самарской области подтвердил уход Пиняева из «Крыльев Советов»

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    Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил уход из «Крыльев Советов» нападающего Сергея Пиняева.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    Ранее появлялась информация, что игрок перейдёт в московский «Локомотив».

    «Пока был в дороге, позвонил Сергей Пиняев. Из-за плотного рабочего графика практически не остаётся свободного времени, но успели с Сергеем переговорить.

    Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру», — написал Азаров на своей официальной странице в «ВКонтакте».

    Также Дмитрий Азаров приложил запись телефонного разговора с Сергеем Пиняевым, сделанную прямо в поезде.

    В ней губернатор поблагодарил игрока за выступление за «Крылья Советов», а также пожелал дальнейших успехов в карьере.

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