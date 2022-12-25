Губернатор Самарской области подтвердил уход Пиняева из «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской областиподтвердил уход изнападающего

Ранее появлялась информация, что игрок перейдёт в московский «Локомотив».

«Пока был в дороге, позвонил Сергей Пиняев. Из-за плотного рабочего графика практически не остаётся свободного времени, но успели с Сергеем переговорить.

Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру», — написал Азаров на своей официальной странице в «ВКонтакте».

Также Дмитрий Азаров приложил запись телефонного разговора с Сергеем Пиняевым, сделанную прямо в поезде.

В ней губернатор поблагодарил игрока за выступление за «Крылья Советов», а также пожелал дальнейших успехов в карьере.