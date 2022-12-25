«Манчестер Сити» может отдать Кэлвина Филлиписа в аренду

может в зимнее трансферное окно отдать в аренду полузащитника, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола остался крайне недоволен физической формой игрока, вернувшимся в расположение клуба с лишним весом.

27-летний хавбек не будет играть, пока не вернет оптимальные кондиции. Для этого он может уйти в клуб, где сможет рассчитывать на большее количество игрового времени.

Напомним, что Кэлвин Филлипс пополнил ряды «горожан» летом текущего года, перебравшись из «Лидса» за 49 миллиона евро. За «Сити» он провел 8 матчей в нынешнем сезоне.

В составе сборной Англии Филлипс ездил на ЧМ-2022, где принял участие в двух матчах.